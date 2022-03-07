"Потрібен новий санкційний пакет проти війни": Зеленський назвав наступні кроки до миру

"Потрібен новий санкційний пакет проти війни": Зеленський назвав наступні кроки до миру

Успіх українскої армії, воля українського народу, принциповість міжнародних санкцій - ось шлях до миру.

Президент України Володимир Зеленський записав денне відеозвернення до українців, в якому вказав на необхідність нових кроків до протистояння ворогу та налагодження миру.

"Наші тези в розмовах з партнерами абсолютно логічні. Вони справедливі та чесні. Якщо вторгнення в Україну продовжується, і Росія не відмовилася від своїх планів, значить потрібні нові санкції, новий санкційний пакет, нові санкційні кроки проти війни заради миру", - повідомив Зеленський.

Він також підкреслив, що бойкот російського експорту, зокрема відмова від нафти на нафтопродуктів з Росії, що можна назвати ембарго, а можна просто мораллю, коли відмовляєшся давати гроші терористу.

"Бойкот імпорту в Росії. Якщо не хочуть дотримуватися чесних правил, то не мають отримувати і товари та послуги від цивілізації. Хай війна їх нагодує", - додав президент.

Зеленський зауважив що міжнародна спільнота має діяти більш рішуче - втратити страх та забути про комерцію.

"Треба захищатись. Треба бути моральними державам і компаніям. Треба боротись проти нелюдської сили, яка хоче зруйнувати саму людяність", - додав президент.