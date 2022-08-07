Військовий експерт розповів, яке озброєння необхідне Україні для перемоги

Потрібно більше броні, систем ПРО та ракет.

Про це на своєму каналі розповів, відповідаючи на питання підписників, військовий експерт Олег Жданов.

"Потрібна броня для того, щоб наступати. Це - танки, бойові броньовані машини, при чому різного типу - бронетранспортери і бойові машини піхоти. Плюс потрібна авіація і потрібні засоби радіоелектронної боротьби, для того, щоб давити ППО та РЕБ противника. Також потрібні протилокаційні ракети, те, що ми почали зараз отримувати. Потрібне озброєння з більшою дальністю стрільби. 70-80 км - це мінімум, який може нам забезпечити тактичну перевагу", - говорить експерт.

Для того, щоб забезпечити Україні перевагу на оперативному просторі, потрібні ракети типу ATACMS.На думку Жданова, їх потрібно не 5-10 шт, а 50-100, для того, щоб завдавати масованих ударів.

"Нам потрібні системи ПРО (ред. - протиракетної оборони), які закриють наше небо з вірогідністю 70-80%, для того, щоб убезпечити наші тили і забезпечити безперебійну роботу нашого фронту. Воно наче й все потроху дається, за виключенням ПРО, літаків і ракет. Але, повторюю - замала кількість. Нам потрібні кілька великих постачань для того, щоб сформувати бригадні комплекти в складі ЗСУ, а далі партії озброєння можуть бути зменшені, аби поповнювати втрачені запаси", - вважає Олег Жданов.

Нагадаємо, що Жданов пояснив, чому ЗСУ після відбитої атаки не йдуть одразу в наступ.

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