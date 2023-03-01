Потрібна "мотивація": на Дніпропетровщині медики вимагали гроші за лікування пораненого військового

За словами юристів, у разі отримання бойового поранення, обстеження, лікування, реабілітація та медикаменти сплачуються за державний кошт.

Мати пораненого військового Світлана Скрипник заявляє, що в одному з медзакладів Дніпропетровщини у неї вимагали гроші за лікування сина.

Про це інформує "Суспільне".

Світлана Скрипник – мати пораненого 24-річного бійця В’ячеслава Чуприни. Наприкінці серпня під час бойових дій на Донеччині він отримав ураження шкіри понад 40%.

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Хлопця відправили в опікове відділення одного з медзакладів Дніпропетровщини. За словами жінки, від перших днів лікування медики вимагали з неї гроші – за операції, перев’язки і медикаменти.

"Натякнули, що потрібна мотивація для покращення лікування мого сина. Плюс кожні два дні у нас була перев’язка. Через те, що мені говорили, що потрібна якась мотивація, ми давали гроші кожні два дні. Лікарю я давала починаючи з 2 тисяч. Коли була операція, нам провели шість операцій, операція – по три тисячі. Його помічниці давала менше, по 500 гривень", – розказує мати.

Також пані Світлана купувала всі медикаменти для лікування свого сина.

"Повели мене в аптеку, показали мене фахівцю цієї аптеки і сказали, щоб я ліки купувала там. Коли ми звернулися до адміністрації, вони подивилися на ці чеки, – виявляється, в наявності були в лікарні ці всі ліки, які я ходила постійно купувала", – говорить жінка.

Чому це незаконно: пояснення юриста

Адвокат В'ячеслав Шестіріков у коментарі виданню пояснив, що у разі отримання бойового поранення військовослужбовцем під час воєнного стану, обстеження, лікування, реабілітація та медикаменти сплачуються за державний кошт.

За його словами, вимагання коштів за це є незаконним.

"Такі гарантії передбачені законом про правовий та соціальний захист військовослужбовців та членів їхніх родин – стаття 11 та цілим рядом відомчих підзаконних нормативних актів", – пояснив адвокат.

Що робити в аналогічних ситуаціях

Адвокат В'ячеслав Шестіріков радить у подібних ситуаціях відразу звертатися зі скаргою на гарячу лінію Міноборони або НСЗУ.

Світлана Скрипник подала скаргу до департаменту охорони здоров’я ОВА, там їй повідомили, що вже розпочали службову перевірку.

Раніше СБУ спіймала на гарячому посадовця військово-лікарської комісії Міноборони, який обіцяв військовозобов'язаним відкупити від армії за 5 тис доларів.

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