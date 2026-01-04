ТСН у соціальних мережах

Потрібна не територія: експерт розкрив план Путіна щодо знищення Європи

Експерт описав сценарій нападу РФ на Європу, за яким Кремлю навіть не доведеться застосовувати сухопутні війська.

Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Європа під загрозою: Як гібридна війна може залишити Україну без допомоги

Європа під загрозою: Як гібридна війна може залишити Україну без допомоги / © ТСН.ua

Російському диктаторові Путіну потрібен крах Європи, і для того, щоб перемогти її, Росії не обов’язково відправляти свої танки.

Таку думку висловив викладач Києво-Могилянської бізнес-школи Валерій Пекар, передає «Київ 24».

Він наголосив, що атака на Європу може відбуватися і без сухопутних сил.

«Путіну не потрібна територія Європи, ні один шмток йому не потрібен. Йому потрібен її крах, як політичної одиниці і політичної єдності», — зазначив експерт.

За його припущенням, така «гібридна атака» на Європу може початися з масованого ракетно-дронового удару, кібератаки на енергетику та логістиці. Причому, дрони можуть бути замасковані під українські.

«До прикладу, та ж сама польська енергосистема не має такої стійкості до ударів, як українська — країну можна занурити в темряву на тижні. Додайте ще кібератаки, сотні диверсій, радіоелектронну боротьбу з кораблів на Балтиці та штучну кризу біженців на кордоні з Білоруссю. Польський уряд не витримає такої атаки. Уявіть собі 10 млн поляків, що тікають до Німеччини. Німеччина теж не витримає такої клькості біженців», — припускає Пекар.

Експерт попередив, що у разі дестабілізації Європи припинеться європейська підтримка України, а американської підтримки наразі немає.

