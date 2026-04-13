Потрібна перемога до "сакральної дати": Росія кидає колосальні сили на один з напрямків

Покровськ

До кінця квітня росіяни прагнуть захопити якомога більше територій, аби 9 травня заявити про здатність продовжувати війну.

Про це заявив начальник штабу дивізіону артилерійської розвідки окремої артилерійської бригади НГУ в етері «КИЇВ24».

«Це банальна формальність для піар-ходу, скажімо так. Щодо реальної ситуації, то Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших. Тут сконцентрована дуже велика кількість ворожих сил, але Сили оборони тримають позиції та знищують колосальну кількість особового складу окупантів, що, звісно, знекровлює їх», — зазначив військовий.

Ігор Яременко також додає, що всі заяви Путіна про «Великоднє перемир’я» були лише ширмою, за якою РФ продовжує обманювати світ, демонструючи тільки те, що їй вигідно.

Новий «дедлайн» від Путіна

Нагадаємо, у Кремлі визначили нову дату для захоплення низки українських міст. Як днями заявив президент України Володимир Зеленський, у Кремлі поставили завдання російській окупаційній армії до кінця квітня захопити низку міст на одному з напрямків — Покровськ, Дружківку та Костянтинівку. Водночас Зеленський додав, що сил для цього у Росії зараз немає.

«Ця операція, чесно кажучи, вона одна й та сама. Ми бачили ті самі кадри, але різні підходи, різні дати. Сил у них недостатньо для цього», — наголосив президент.

Зеленський також зазначив, що на цьому напрямку росіяни зазнають великих втрат, але й нашим бійцям стримувати наступ ворога дуже важко.

«Там, на жаль, дуже важко, але наші тримаються», — повідомив він.