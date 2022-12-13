"Потрібна свіжа кров": "головний аватар РФ" Медведєв обурився перебуванням міжнародних місій на об'єктах критичної інфраструктури України

Колишній президент РФ, заступник голови Радбезу Дмитро Медведєв занепокоївся пропозицією Зеленського відправити до України на енергетичні об'єкти місії ЄС.

Свої маразматичні думки щодо цього з нікому непотрібними рекомендаціями європейцям "запасний президент РФ" вилив у публікацію у своєму телеграм-каналі.

"Просить ЄС направити місії на українські об'єкти критичної інфраструктури. Мабуть, хоче, щоб європейці сиділи там, як живий щит. Цих дурнів не шкода. Потрібна свіжа кров. Наполегливо рекомендуємо безвідмовним європейцям цього разу не погоджуватися на відведену їм роль", - написав Медведєв.

Раніше "головний аватар РФ" настрочив пост "про скажених шавок та токсичну слину", звинувативши країни світу у ворожому ставленні до РФ та вкотре пригрозивши всім і водночас нікому зброєю.

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