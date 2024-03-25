Потрібні роки: голова "Укргідроенерго" про терміни відновлення ДніпроГЕС після атаки РФ

За його словами, "ДніпроГЕС" виведена на довгий час, а енергосистема України втратила більше тисячі мегават.

Внаслідок російської ракетної атаки Дніпровська гідроелектростанція (ДніпроГЕС) у Запоріжжі не працює і виведена з ладу на довгий час.

Про це розповів генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота, передає "Суспільне".

"Ми вже розуміємо, що "ДніпроГЕС" виведена на довгий час... Це будуть потрібні роки, це не дні й не місяці. Тому що більше шести ракет тільки прилетіло саме в ГЕС- 2. Також був пошкоджений мостовий перехід, підкранові балки, де знаходяться затвори", – зазначив Сирота.

За його словами, до російського ракетного удару, Дніпровська ГЕС була найпотужнішою станцією у Каскаді на річці Дніпрою. Тому після удару енергосистема України втратила більше тисячі мегават.

Окрім машинного залу, руйнувань зазнали й інші споруди, однак сама конструкція греблі залишилась цілою.

"Сама гребля ДніпроГЕСу на сьогоднішній день не порушена, тільки порушені підкранові балки, які знаходяться на самій греблі і мостовий перехід. Ми будемо зараз намагатися якнайшвидше відновити мостовий і підкранові балки, для того щоб кран міг відкривати всі затвори", – сказав Ігор Сирота.

Він запевнив, що ситуація на греблі ДніпроГЕС контрольована і загрози прориву немає.

Нагадаємо, що 22 березня 2024 року російська армія завдала ракетного удару по ДніпроГЕС у Запоріжжі. В ОП повідомили, що під час атаки у Дніпровську ГЕС влучили вісім ракет.

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