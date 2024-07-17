"Потрібні сильні рішення": Зеленський звернувся до українців та заявив про потужну роботу з партнерами

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців наприкінці дня 17 липня. Він заявив, що зараз триває робота над відносинами з міжнародними партнерами.

Про це глава держави написав на своїй сторінці в соцмережі.

“Працюємо над тим, щоб цей тиждень став дійсно результативним у відносинах з нашими партнерами. Я провів сьогодні нараду із зовнішньополітичною командою Офісу та МЗС. Потрібні сильні рішення партнерів, які дозволять поставити цю війну на курс до її справедливого завершення. І я дякую кожному, хто демонструє відповідне лідерство – чесне лідерство”, - наголосив Зеленський.

Крім того, глава держави сьогодні підписав указ, який уводить в дію рішення РНБО щодо нової Стратегії морської безпеки України. Цей документ враховує безпекові зміни та новації, які ми забезпечили, зокрема, в Чорному морі, в розвитку наших сил.

“Це сучасна стратегія, і реалізуємо її разом з нашими партнерами. Найближчим часом я збираюсь обговорити з ними деталі цієї стратегії. З тими, хто так само як і ми, бажає стабільної безпеки для своїх регіонів та всього світу. Дякую кожному, хто допомагає Дякую всім працівникам наших державних інституцій, нашим воїнам, нашим спеціальним службам та всім представникам громадянського суспільства України, хто був залучений до підготовки стратегії. Слава нашим людям. Слава Україні”, - зазначив глава держави.

Нагадаємо, що Зеленський планує позбавити державних нагород зрадників.

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