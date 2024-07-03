Потрібні системи ППО та далекобійна зброя: Зеленський відреагував на атаку окупантів по Дніпру

Російський терор можуть зупинити тільки дві речі: сучасні системи ППО та далекобійність нашої зброї.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на вранішню ракетну та дронову атаку по Дніпру. Він наголосив, що цей терор можуть зупинити тільки сучасні системи ППО та далекобійна зброя.

Про це глава держави написав на своїй сторінці в соцмережі.

“Дніпро. Знову терористичні удари росіян проти нашого міста. Станом на зараз відомо про п’ятьох загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. Тридцять чотири людини постраждали, серед них дитина. Залучені всі необхідні підрозділи ДСНС, рятувальники допомагають усім, хто постраждав”, - сказав Зеленський.

Він також додав, що російський терор можуть зупинити тільки дві речі: сучасні системи ППО та далекобійність нашої зброї.

“Світ може захистити життя, і для цього потрібна рішучість лідерів. Рішучість, яка може і мусить зробити знов нормою убезпечення від терору”, - підкреслив глава держави.

Нагадаємо, що зранку 3 липня армія РФ атакувала Україну ракетами й безпілотниками Shahed. Сили ППО знищили 11 ворожих повітряних цілей. Основний напрямок удару – Дніпропетровщина.

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