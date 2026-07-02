"Потрібно більше, ніж слова": Зеленський зробив заяву про візит про посланців США до Києва

© скриншот з відео

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Секретар РНБО та очільник української переговорної групи Рустем Умєров продовжує регулярні контакти зі спецпредставником президента США Джаредом Кушнером, однак конкретних новин щодо візиту американської делегації до Києва немає.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами на місці російського ракетного удару по житловій забудові в Києві в четвер, 2 липня.

«Вчора відбулася розмова між Умєровим і Кушнером. Так, як і позавчора, і так далі», — сказав Зеленський.

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Президент нагадав, що американські спецпредставники Джаред Кушнер та Стів Віткофф ще місяці тому обіцяли приїхати до України. На його думку, такий візит є необхідним для просування мирного процесу.

«Вони мають приїхати, щоб побачити, зрозуміти і пояснити президенту [Трампу]. А потім у дуже ввічливій манері, як це вміє Стів Віткофф, відповісти Росії, що їй потрібно зробити: швидко сісти, домовитися, зупинити цю війну», — наголосив Зеленський.

Він висловив сподівання, що американці все ж таки приїдуть, незважаючи на тривалу паузу.

«Ось чому ми хотіли, щоб вони приїхали до нас. Я думаю, це вже доволі тривалий період часу. Сподіваюся, що вони приїдуть», — зазначив президент.

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Зеленський також зазначив, що розуміє завантаженість американської адміністрації ситуацією на Близькому Сході, однак дав зрозуміти, що Україна очікує від США конкретних дій.

«Ми вдячні за їхню позицію, за те, що вони хочуть допомогти. Але нам потрібно більше — більше, ніж слова», — резюмував він.

Візит Кушнера і Віткоффа до Києва — що відомо

Нагадаємо, раніше у Києві заявляли, що очікують приїзду американської делегації, до якої можуть увійти Джаред Кушнер і Стів Віткофф після Великодня.

Згоом з’явилася інфомація, що спецпосланці президента США Дональда Трампа не поспішають із візитом до Києва, попри попередні обіцянки. Причиною є занепокоєння у Вашингтоні, що новий етап переговорів щодо завершення війни Росії проти України може знову не принести реальних результатів.

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Наприкінці травня президент України Володимир Зеленський заявив, що представники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер можуть приїхати до Києва вже найближчим часом. За словами глави держави, українська сторона розраховує на їхній візит приблизно через два тижні.

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