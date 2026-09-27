Потрібно більше Starlink і Starshield: Буданов розкрив одну із головних проблему України

Керівник ОП Кирило Буданов

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Україна потребує ширшого покриття Starlink/Starshield, щоб уражати комплекси, з яких Росія запускає ракети.

Про це сказав керівник Офісу президента Кирило Буданов у неділю, 27 вересня.

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За його словами, Україна вже використовує супутникові технології для протидії російській агресії, однак потребує розширення їхніх можливостей.

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«Ми дуже потребуємо можливостей для наших військових систем, Patriot. Ми також дуже зацікавлені в тих можливостях, які надходять від Starlink та Starshield», — зазначив він.

Буданов наголосив, що ці технології необхідні Україні для боротьби з російськими засобами, які використовуються для атак на цивільне населення.

«Можливостей, які ми маємо зараз, недостатньо. Нам потрібні розширені можливості. Нам потрібно охопити більше територій», — сказав він.

Він також пов’язав необхідність посилення цих можливостей із ширшим контекстом російської агресії та військовою співпрацею Москви з іншими державами.

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Україна наголошує на загрозі з боку Росії

Він заявив, що Росія веде війну проти України від 2014 року, а її військова активність, на його думку, створює загрозу не лише для України.

Окремо він згадав військову співпрацю Росії та Північної Кореї, зокрема постачання боєприпасів і розвиток військового виробництва. За його словами, посилення військових можливостей Північної Кореї викликає додаткові занепокоєння щодо безпеки регіону.

Starlink і Starshield у війні — що про них відомо

Starlink широко використовується українськими військовими для супутникового зв’язку, а Starshield є окремою програмою SpaceX для урядових і військових потреб.

Водночас можливості цих систем залежать від доступності покриття та дозволених зон використання. Розширення таких можливостей потенційно може впливати на роботу українських військових систем на більшій території.

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Атака РФ по Україні — останні новини

Нагадаємо, Росія від ранку атакує Київ. Під час однієї із дронових атак було пошкоджено головний офіс одного із найбільших мобільних операторів України «Київстар».

Також у Шевченківському районі через атаку поранення дістали четверо людей, серед них — дві 16-річні дівчини. Постраждалих госпіталізували.

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