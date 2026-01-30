- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1004
- Час на прочитання
- 1 хв
"Потрібно бути реалістами": нардеп дав тривожний прогноз щодо термінів закінчення війни
Нардеп Роман Костенко пояснив, чому завершення війни наразі неможливе.
Війна не закінчиться 2026 року. До цього немає жодних передумов.
Таку думку висловив народний депутат та секретар комітету Верховної Ради з національної безпеки Роман Костенко на YouTube-каналі «Говорить Великий Львів».
«Я не бачу зараз умов, які сприяли б закінченюю війни 2026 року. Чому Російська Федерація має зупинитися? Якихось санкцій серйозних ніхто не вводить, вони на нормальному рівні, з ними всі рахуються. Трамп їх вивів з консервування, в якому вони були. Зараз вони почуваються краще ніж до цього. З ними за деякими напрямками торгують… Тіньовий флот плаває…», — сказав він.
Нардеп зазначив, що потрібно реально дивитись на ситуацію.
«Потрібно бути реалістами, потрібно працювати і з Європою, і з Штатами, бо не все так просто», — підсумував Костенко.
Раніше ми писали, що колишній спецпосланець США в Україні генерал Кіт Келлог висловив сподівання, що до літа війну, яку РФ веде проти України, буде зупинено.