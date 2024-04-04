"Потрібно дружити знову": колишній бізнес-партнер Зеленського сумує через знесення пам'ятників Пушкіну

Борис Шефір вважає, що "було б прекрасно", якби Україна і Росія знову подружилися, адже "ми ж усе життя жили разом".

Колишній бізнес-партнер Володимира Зеленського Борис Шефір, який на початку 2000-х разом зі своїм братом Сергієм Шефіром та Володимиром Зеленським заснували "Студію Квартал-95", розповів, як ставиться до війни, Росії та росіян, а також процесів деколонізації в Україні.

Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Борис Шефір (не плутати з ексрадником президента Сергієм Шефіром) не брав участь у політичному житті України. До кінця 2023 року він залишався в "кварталівському" бізнесі, а зараз проживає у Німеччині.

За словами журналістів видання, інтерв'ю Шефір давав російською мовою.

"Ну, от, ви бачите, я розмовляю російською. Я люблю російську мову, російську культуру... Я не можу дивитися, як руйнують пам’ятники Пушкіну в країні. Для мене це дурість. Якби я був поруч (із Зеленським – ред.) я сказав би: давай це діло згортати і давай дружити. Але там зовсім інші установки. Я знаю українську мову, прекрасно нею спілкуюся. Але моя рідна мова – російська... Тому цю мову кидати не збираюся. А те, що зараз твориться з російською, я вважаю неправильним", – каже Шефір.

Медійник вважає, що відкидати російську культуру – неправильно.

На уточнююче питання, що все ж наразі триває війна з РФ, він відповів, що "у нас війна з Путіним, а не з Росією".

Історію перекручують

На запитання, що росіяни руйнували українську культуру та переписували українську історію Борис Шефір відповів так: "Історія – це таке. Завтра прийдуть інші люди і будуть по-новому перекручувати. Наші теж перекручують історію доволі сильно. Тому з історією не хочу мати нічого спільного. Сьогодні живемо – сьогодні виживаєм".

"Було б прекрасно", якби Україна і Росія знову подружилися

Борис Шефір вважає, що "було б прекрасно", якби Україна і Росія знову подружилися. На його думку, "Путін – не вічний", на його місце прийдуть "нормальні люди", з якими завжди можна домовитися.

"Звісно-звісно, потрібно дружити знову. Взагалі, потрібно дружити з усіма, і з Росією в тому числі. Ну, по-ідеї, ми ж усе життя жили разом. Ну, я принаймні. Я все життя прожив в Радянському Союзі. І ми прекрасно уживалися. Я сподіваюся, що в нас з Росією будуть прекрасні відносини, як тільки вони підлікуються від свого божевілля. Ми повинні обов’язково прийти і сказати: ні-ні, потрібно дружити", – здивував заявою Шефір.

Це ще не все: ЄС взяв приклад з СРСР

На думку Бориса Шефіра, ЄС взяв приклад з СРСР, де "жили дружно 15 республік".

"Слухайте, ми показали їм (Євросоюзу. - Ред.), як потрібно жити: взагалі-то, організували Радянський Союз і жили дружно 15 республік. Вони в нас це все взяли, організували Євросоюз. І тепер 24 країни живе прекрасно, і що? А ми від свого винаходу відмовилися", – продовжував шокувати медійник.

На питання, чому ж він виїхав до ЄС, а не до Росії, колишній бізнес-партнер Зеленського відповів, що опинився в Німеччині "випадково", бо його туди запросили знайомі.

Нагадаємо, 30 березня, президент України Володимир Зеленський звільнив з посади першого помічника Сергія Шефіра – молодшого брата прихильника дружби з РФ Бориса Шефіра.

Сергій Шефір запевнив, що, попри звільнення, залишається в команді президента Володимира Зеленського. Що відомо про ексрадника Зеленського, повідомляв ТСН.ua.