Потрібно мобілізовувати 16-18-річних: військовий ЗСУ закликав створити нову армію

В Україні потрібно мобілізовувати 16-18-річних і формувати з них нову армію, щоб за п’ять років отримати якісних військових.

Таку думку висловив командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський в інтерв’ю youtube-каналу «Відверто».

«Для того, щоб розірвати це замкнене коло, оце нескінченні атаки Російської Федерації, ми повинні підготувати нову армію, нову армію, яку ми зможемо випустити через п’ять років. Європа це зрозуміла. Вона в 2023 році почала формувати новий тип армії. А ми на сьогоднішній день через виснажливу війну не можемо дозволити собі сформувати паралельну армію з людей, яким, наприклад, зараз шістнадцять, вісімнадцять років, і зробити з них через п’ять років якісних військових. От саме над цим ми повинні зараз думати», — сказав військовий.

За його словами, стратегічний план щодо цього уже розроблено та передано вищому керівництву.

«У нас є стратегічний план, як це зробити. Цей план ми вже предоставили вищому командному керівництву. Це по факту створення паралельної армії, університету нового типу війни, нової структури війни, яка завдяки нашим партнерам зможе сформувати через три-п’ять років нову армію. Коли в твоєї країни є сильна армія, війна навіть не почнеться… Іншого в нас способу немає», — підсумував Ярославський.

