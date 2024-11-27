"Потрібно мобілізувати майже 2 млн людей": військовий ЗСУ сказав, чи можливий найближчим часом контрнаступ

Для того, щоб наступати, наших бійці має бути втричі більше, ніж ворога.

Сьогодні проти Сил оборони воює 600-700 тисяч людей. Щоб піти у контрнаступ, українській армії потрібно мобілізувати щонайменше 1,8 мільйона людей.

Про це в ефірі "КИЇВ24" сказав Євген Ієвлєв, військовослужбовець ЗСУ.

Це тільки для того, наголошує він, щоб звільнити території. Потім їх хтось має контролювати і втримувати.

"Відносно відомої військової науки, військових книжок, мені не зовсім зрозуміло, яким чином це можна зробити. Якщо говорити про локальні місця, хочеться вірити, що у командування є деякі плани", - зазначив Ієвлєв.

Він додає, що бойові підрозділи, які сьогодні перебувають на передовій, виснажені. У них є певна криза з піхотою, а про штурмові дії - годі й казати.

Раніше йшлося про те, що наразі українські Збройні сили перебувають в оборонній позиції відповідно до ухваленої 2023 року стратегії. Якщо ж Сили оборони мають плани на контрнаступ, то це потребує тиші.

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