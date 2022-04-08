На крок ближче до ЄС: очільниця Єврокомісії повідомила, що заявку України на вступ до Євросоюзу можуть розглянути влітку

На крок ближче до ЄС: очільниця Єврокомісії повідомила, що заявку України на вступ до Євросоюзу можуть розглянути влітку

Голова ОП підкреслив, що вище керівництво України "доведе цю справу" до кінця.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Києва заявила, що заявку України про вступ до Євросоюзу подадуть до Європейської Ради цього літа.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

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В Офісі президента наголосили, що будуть намагатися пришвидшити процес вступу України до Євросоюзу. Голова ОП підкреслив, що вище керівництво України "доведе цю справу" до кінця.

"Потрібно раніше, ми зробимо все, щоб ще пришвидшити цей процес. Зараз пані Урсула фон дер Ляєн перебуває з візитом в Україні. Вона побачила на власні очі наслідки "руського міра" в Бучі. Ми точно не зупинимось, Україна буде в Європейському союзі. Наш народ це заслужив як ніхто інший. Цю справу доведемо до кінця", - написав Єрмак.

Нагадаємо, 8 квітня до Києва з офіційним візитом прибули очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та високий представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррел. Разом з очільником уряду України Денисом Шмигалем представники ЄС відвідали Бучу, де російські окупанти чинили звіртсва проти мирного населення.

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