"Потрібно робити масштабну трансформацію": Федоров про ліквідацію заочної форми освіти в Україні

В уряді цього тижня презентували законопроєкт, що має сприяти вдосконаленню освітнього процесу. Зокрема, пропонується вже від наступного року не набирати студентів на заочну форму. Віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров пояснив, коли зміни можуть запрацювати на практиці і що буде з тими людьми, які вже зараз навчаються на вечірній або заочній формі.

Про це він розповів в інтерв'ю "РБК-Україна".

Так, за словами міністра, студенти, які зараз навчаються на вечірній або заочній формі, зможуть закінчити навчання за тими правилами, за якими навчалися.

"Для цього взагалі потрібно, щоб законопроєкт був підтриманий парламентом. Але якщо ми хочемо, щоб цінність вищої освіти, якість вищої освіти була на високому рівні, для того, щоб деякі вищі навчальні заклади не займалися продажем дипломів, для того, щоб наша освіта перейшла на інший напрямок, нам потрібно робити таку масштабну трансформацію", - пояснив він.

Міністр цифрової трансформації також наголосив, що є і інші важливі питання щодо вищих навчальних закладів в Україні, зокрема правила обрання ректорів, модель фінансування вищих навчальних закладів, питання державних місць, фінансування цього напрямку.

"Тобто є багато ще складових, які потрібно зробити для того, щоб вищі навчальні заклади почали між собою реально конкурувати, для того, щоб там з'являлися менеджери, які здатні робити трансформації вищих навчальних заходів, розвивати науку, монетизувати це і, врешті-решт, покращувати якість вищої освіти. Тому що для нас розвиток людського капіталу є, по суті, єдиним виходом, єдиною можливістю для того, щоб не тільки збільшити наш ВВП в десятки разів і жити взагалі на іншому рівні, а й для того, щоб трансформуватися в технологічному напрямку, будувати інноваційну економіку, яка буде дозволяти боротися з таким ворогом, який буде постійно перебувати поруч з нами", - резюмував міністр.

Нагадаємо, для українців готують смарт-мобілізацію. Федоров пояснив, що зміниться для військовозобов'язаних.

Читайте також: