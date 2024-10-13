“Якщо ми нічого не змінимо, то нам пиз**ць": легендарний комбат закликав зняти “рожеві окуляри”

Не потрібно усім одразу йти воювати, але слід бути готовим замінити інших військових.

Цивільні громадяни повинні по-іншому ставитися до війни, зокрема здобувати навички, які потрібні в бою і готуватися до того, що колись доведеться долучитися до боротьби проти російських окупантів.

Таку думку висловив командир легендарного батальйону К-2 54 ОМБр Кирило Верес в коментарі “24 каналу”.

“Якщо ми нічого не змінимо, то нам пиз**ць. Цивільні мають зняти "рожеві окуляри". Коли я говорю, щоб вчилися у тилу, то не писати дебільні коменти на кшталт "ви повинні нас навчити". Ти або матимеш навички, або вмреш”, - заявив він.

При цьому Кирило Верес не вважає, що всім уже зараз потрібно йти воювати, але слід бути готовим замінити інших військових.

“Всі до лав Збройних Сил — це маразм. Так не потрібно. Але люди мають розуміти: закінчаться інші – підуть вони. В інакшому разі прийде Росія... Хтось думав на окупованих територіях, що їх омине війна, і тепер вони воюють проти нас, – наголосив Верес.

Нагадаємо, у Третій штурмовій бригаді відреагували на рейди ТЦК у Києві і назвали це "справедливою мобілізацією".

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