"Потрібно значно прискоритися": Зеленський повідомив про ситуацію у Харкові та області

Особливо важливою темою став ахист від російських обстрілів, енергозабезпечення міст і сіл Харківщини.

Президент України Володимир Зеленський 3 жовтня провів нараду у Харкові щодо безпекових питань, підготовки до опалювального сезону, а також відбудови. Він відвідав і найгарячіший напрям, де росіяни знову відновили наступ.

Про результати Зеленський повідомив у своєму Телеграм-каналі.

За його словами, він провів робочий день в регіоні: відвідав наші бойові бригади, поспілкувався з воїнами, комбатами, комбригами, а також заслухав доповідь командувача оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Олександра Сирського щодо оборони на Харківщині та наступальних дій на Бахмутському та інших напрямках.

"Обговорили з відповідними посадовцями – голова області, міста, міністр енергетики, голова "Укренерго", голова "Нафтогазу" та інші – захист від російських обстрілів, енергозабезпечення міст і сіл Харківщини, захист енергооб’єктів, відновлення будинків, соціальної сфери, гуманітарне розмінування", – повідомив Зеленський.

Під час нарад він надав доручення посадовцям щодо підготовки до опалювального сезону, і щодо відбудови, і щодо фізичного захисту енергооб’єктів від російських ударів.

"Все треба виконати, по деяких речах – значно прискоритися. Завтра я очікую детального звіту по проєктах відновлення від урядовців. Окремі доручення – військовим", – заявив Зеленський.

Нагадаємо, 3 жовтня Володимир Зеленський поспілкувався з бійцями і командирами 103-ї окремої бригади територіальної оборони, 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригадої.

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