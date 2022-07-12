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Потрібно знати мову та історію: в Україні готуються запровадити іспит для отримання громадянства 

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Потрібно знати мову та історію: в Україні готуються запровадити іспит для отримання громадянства 

Фото: Associated Press

Кабмін підготує законопроєкти про проходження іспиту для отримання українського громадянства

Відповідне доручення уряду видав президент Володимир Зеленський

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. 

"В уряді підготують законопроєкти щодо запровадження комплексного іспиту для набуття громадянства України. Відповідне протокольне доручення на виконання завдання урезидента України підтримали сьогодні під час засідання.  Міністерство юстиції та Міністерство внутрішніх справ мають підготувати та внести на розгляд уряду відповідні проєкти законів", - повідомив Шмигаль. 

Міністерство освіти і науки спільно з Національною комісією зі стандартів державної мови повинні розробити й затвердити програми іспиту на рівень володіння державною мовою, історією України та основ Конституції України.

"Громадянство України сьогодні — це привілей. І кожен, хто на нього претендує, повинен знати й розуміти основоположні засади нашої країни", - наголосив Шмигаль. 

Нагадаємо, Жданов окреслив два сценарії розвитку війни в Україні найближчим часом

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