"Потрібно звільняти або штрафувати батьків ": українська вчителька про хамство сучасних школярів

Багато дітей страждають нарцисизмом і вважають, що навколо них мають всі бігати, каже вчителька.

Одна з українських педагогинь поскаржилася на невихованість сучасних школярів. Вона каже, що батьки забувають про статтю 150 сімейного кодексу України, за невиконання якої, мали б звільняти з роботи або штрафувати.

Про це педагогиня розповіла в інтервʼю програми "Відвертості професій".

Вчителька розповідає про "байдужість батьків до виховання свого чада".

"Всі забули про обовʼязки. Люди не виховують дітей згідно зі статтею 150 сімейного кодексу. Погано, що перестали батьків звільняти з роботи і штрафувати за недбале виховання дітей. А якби батьків посадили в камеру на три дні, за недбале виховання дітей, тоді б батьки краще виховували. Якби батьків звільняли б з роботи або зарплату знімали або штрафували, то батьки звертали увагу на обовʼязки свої", – сказала педагогиня.

Вона каже, що батьки зараз вважають, що вчителі нібито зобов'язані терпіти погане виховання їхніх дітей.

Крім того, за словами педагогині, багато дітей страждають нарцисизмом і вважають, що навколо них мають всі бігати.

"Ні до кого не застосовується стаття 150 відносно батьків, які виховують дитину, яка не вміє себе поводити в оточенні і страждає нарцисизмом – всі повинні бігати навколо неї. Вчителі, які забувають, що вони несуть виховання за тією ж самою статтею, за дозволом батьків. Якщо батьки кажуть, що я вам дозволяю застосовувати 150 статтю, то вчитель має право наказати дитину. Якщо батьки цього дозволу не давали, то кожен вчитель може сказати: "Пробачте у вас є питання до мого викладання, у мене є питання до вашого виховання", – сказала педагогиня.

За її словами, вчителі бояться таких ситуацій, адже адміністрації уникають скандалів і не вміють самостійно їх вирішувати.

Нагадаємо, для школярів Києва, Дніпра, Черкас зимові канікули 2023-2024 розпочнуться 23 грудня 2023 року та закінчаться 7 січня 2024 року.

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