Потрійна ДТП на Львівщині: один із водіїв загинув (фото)

Винуватцю аварії загрожує вісім років тюрми.

На Львівщині сталася смертельна ДТП. Внаслідок зіткнення трьох автомобілів один з водіїв загинув, двоє інших – отримали тілесні ушкодження.

Про це повідомили у поліції регіону.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Audi A4, 22-річний мешканець одного з сіл Львівського району, здійснюючи маневр обгону, зіткнувся з автомобілями Seat Leon, який рухався в зустрічному напрямку під керуванням 25-річного жителя міста Сколе та Chevrolet Lacetti, за кермом якого перебував мешканець селища Добротвір віком 45 років.

Внаслідок зіткнення водій Seat від отриманих травм помер на місці ДТП, водії Audi та Chevrolet були травмовані.

Водій Audi затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, селі Буштино сталася смертельна ДТП: зіткнулися вантажівка та мікроавтобус.

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