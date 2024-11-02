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Потрійна ДТП на Львівщині: один із водіїв загинув (фото)

Потрійна ДТП на Львівщині: один із водіїв загинув (фото)

На місці аварії / Фото: ГУ Національної Львівської поліції

Винуватцю аварії загрожує вісім років тюрми.

На Львівщині сталася смертельна ДТП. Внаслідок зіткнення трьох автомобілів один з водіїв загинув, двоє інших – отримали тілесні ушкодження. 

Про це повідомили у поліції регіону.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Audi A4, 22-річний мешканець одного з сіл Львівського району, здійснюючи маневр обгону, зіткнувся з автомобілями Seat Leon, який рухався в зустрічному напрямку під керуванням 25-річного жителя міста Сколе та Chevrolet Lacetti, за кермом якого перебував мешканець селища Добротвір віком 45 років.

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Внаслідок зіткнення водій Seat від отриманих травм помер на місці ДТП, водії Audi та Chevrolet були травмовані.

Водій Audi затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, селі Буштино сталася смертельна ДТП: зіткнулися вантажівка та мікроавтобус.

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