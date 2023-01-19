Потрійна ДТП на Миколаївщині: на місці загинули водій та двоє пасажирів легковика (фото)

На 110 км автодороги М-14 "Одеса-Мелітополь-Новоазовськ" сталася дорожньо-транспортна пригода. Там зіткнулися автомобілі "ЗАЗ", "ГАЗ 3302" та вантажівка DAF з напівпричепом.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

Внаслідок зіткнення транспортних засобів 67-річний водій "ЗАЗ" та двоє його пасажирів загинули на місці аварії. Інші учасники автопригоди не травмувалися.

Фото: ГУ Нацполіції в Миколаївській області

Слідчі кваліфікували подію за ознаками ч. 3 ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб".

Встановлюються усі обставини та причини ДТП.

Нагадаємо, в Одеській області сталася ДТП - загинули 31-річний водій "ВАЗ" та його дві доньки. 23-річну дружину та ще одну 5-річну доньку у тяжкому станідоправили до лікарні.

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