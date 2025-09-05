Потрійна ДТП на Прикарпатті: є загиблі (фото)

На місці аварії / © Нацполіція Івано-Франківської області

Сьогодні, 5 вересня, у Коломийському районі сталася ДТП за участі Mercedes, Opel та Mitsubishi. Від отриманих травм водій останнього загинув на місці.

Про це повідомили у поліції.

На трасі Н-10 зіткнулися Mitsubishi Lancer та Mercedes Sprinter, яким керував 26-річний житель Тернопільської області.

На місці аварії

«Водій Mitsubishi, рухаючись у напрямку Коломиї, допустив зіткнення з Mercedes, який їхав назустріч. Від удару Mitsubishi відкинуло і автомобіль зіткнувся з Opel Vivaro», — зазначили у відомстві.

Від отриманих травм 40-річний водій Mitsubishi загинув на місці події. Усі обставини аварії встановлюють.

