Потрійна ДТП на Прикарпатті: є загиблі (фото)
На трасі один із водіїв зіткнувся з автівкою, яка рухалася назустріч.
Сьогодні, 5 вересня, у Коломийському районі сталася ДТП за участі Mercedes, Opel та Mitsubishi. Від отриманих травм водій останнього загинув на місці.
Про це повідомили у поліції.
На трасі Н-10 зіткнулися Mitsubishi Lancer та Mercedes Sprinter, яким керував 26-річний житель Тернопільської області.
«Водій Mitsubishi, рухаючись у напрямку Коломиї, допустив зіткнення з Mercedes, який їхав назустріч. Від удару Mitsubishi відкинуло і автомобіль зіткнувся з Opel Vivaro», — зазначили у відомстві.
Від отриманих травм 40-річний водій Mitsubishi загинув на місці події. Усі обставини аварії встановлюють.
