Укрaїнa
596
1 хв

Потрійна ДТП на Прикарпатті: є загиблі (фото)

На трасі один із водіїв зіткнувся з автівкою, яка рухалася назустріч.

Анастасія Павленко
На місці аварії

На місці аварії / © Нацполіція Івано-Франківської області

Сьогодні, 5 вересня, у Коломийському районі сталася ДТП за участі Mercedes, Opel та Mitsubishi. Від отриманих травм водій останнього загинув на місці.

Про це повідомили у поліції.

На трасі Н-10 зіткнулися Mitsubishi Lancer та Mercedes Sprinter, яким керував 26-річний житель Тернопільської області.

На місці аварії

«Водій Mitsubishi, рухаючись у напрямку Коломиї, допустив зіткнення з Mercedes, який їхав назустріч. Від удару Mitsubishi відкинуло і автомобіль зіткнувся з Opel Vivaro», — зазначили у відомстві.

Від отриманих травм 40-річний водій Mitsubishi загинув на місці події. Усі обставини аварії встановлюють.

596
