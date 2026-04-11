ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
95
1 хв

Потрійна ДТП поблизу Львова: серед травмованих — діти (фото)

На трасі зіткнулися Lexus NX 200, Renault Kangoo та Renault Captur.

Анастасія Павленко
На місці ДТП

На місці ДТП

У Львівському районі сталася жахлива ДТП — п’ятеро травмованих, серед яких дві дівчинки.

Про це повідомили у поліції.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Renault Kangoo зіткнувся з автомобілями Lexus NX200 та Renault Captur.

«Унаслідок ДТП водії Renault Kangoo та Lexus NX200, а також пасажирки Lexus NX200, львів’янки віком 5, 14, і 41 рік, отримали тілесні ушкодження та були доправлені до медичних закладів», — зазначили у відомстві.

На місці аварії

На місці аварії

За фактом слідчі відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286.

Правоохоронці встановлюють всі обставини аварії.

Нагадаємо, на Львівщині жінку переїхали одразу дві автівки. Вона померла на місці від отриманих травм.

Дата публікації
Кількість переглядів
95
Наступна публікація

