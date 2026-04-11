Потрійна ДТП поблизу Львова: серед травмованих — діти (фото)
На трасі зіткнулися Lexus NX 200, Renault Kangoo та Renault Captur.
У Львівському районі сталася жахлива ДТП — п’ятеро травмованих, серед яких дві дівчинки.
Про це повідомили у поліції.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Renault Kangoo зіткнувся з автомобілями Lexus NX200 та Renault Captur.
«Унаслідок ДТП водії Renault Kangoo та Lexus NX200, а також пасажирки Lexus NX200, львів’янки віком 5, 14, і 41 рік, отримали тілесні ушкодження та були доправлені до медичних закладів», — зазначили у відомстві.
За фактом слідчі відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286.
Правоохоронці встановлюють всі обставини аварії.
