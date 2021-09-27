Потрійна ДТП у Херсонській області: жахливо загинули двоє людей

На місці аварії працювали правоохоронці.

На автодорозі Р-47 "Херсон-Нова Каховка-Генічеськ" сталася смертельна аварія. В результаті зіткнення трьох автомобілів двоє чоловіків загинули.

Про це повідомили у поліції Херсонської області.

На місці ДТП поліцейські встановили, що 41-річний водій автомобіля марки Mercedes-Benz почав обганяти "ВАЗ-2107", але не впорався з керування та виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з вантажним автомобілем "МАН", який рухався в зустрічному напрямку.

В результаті водій та пасажир автомобіля Mercedes-Benz від отриманих травм померли на місці події.

Наразі встановлюються всі обставини аварії.

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Нагадаємо, що у Полтавській області легковик з пасажирами злетів у річку: троє людей загинули, один дивом вижив.

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