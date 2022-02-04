Потрійна ДТП в Одесі: поліція розслідує обставини жорсткої аварії (фото)

Постраждали водій одного транспортного засобу та двоє пасажирів.

В Одесі поліцейські розслідують обставини серйозної ДТП, внаслідок якої зіткнулися два легковики та вантажівка.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.

Пригода сталася на виїзді з міста — там 47-річний водій вантажівки DAF не дотримався безпечної дистанції і врізався в легковий автомобіль Dacia, що зупинився на світлофорі. Вже за інерцією легковик згодом влетів у Skoda.

Удар був такої сили, що задня частина Dacia буквально перетворилася на купу металу. Постраждали водій транспортного засобу та двоє пасажирів. Сильно деформувалась і Skoda.

“На місці події працює слідчо-оперативна група. Водія вантажівки перевірили на вміст алкоголю в крові, медогляд показав, що він був тверезий. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (“Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту”) КК України”, — розповіли у пресслужбі Нацполіції області.

Нагадаємо, що біля Львова арматура відірвалась від вантажівки і влетіла в голову жінці.

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