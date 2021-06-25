Потрійне ДТП в Одесі: електромобіль за інерцією збив пішохода

Від удару електромобіль відкинуло на тротуар.
В Одесі на нерегульованому перехресті вулиць Середньофонтанської та Семінарської сталось зіткнення трьох автомобілів.
Як повідомили в патрульній поліції, двоє людей постраждали.
За попередньою інформацією, зіткнулися Chery і Tesla. Після удару електромобіль відкинуло на тротуар, де він збив жінку-пішохода.
Chery, в свою чергу, вилетів на зустрічну смугу, де в нього врізався Volkswagen.
До лікарні потрапили пішоход і пасажирка Chery.
Нагадаємо, на території Каховського району Херсонської області сталася смертельна аварія - водій вантажного автомобіля DAF наїхав на пішохода. Чоловік помер на місці від травм.