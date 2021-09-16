Потрійне вбивство і весілля у колонії: що відомо про довічно ув'язнену, яка працевлаштувалася в Мінюст

Жінка отримала довічне ув'язнення за вбивство, яке вона скоїла разом із своїм співмешканцем.

У Мін’юсті розповіли про посадові обов’язки довічно ув'язненої жінки, яка відбуває покарання у Качанівській колонії і влаштувалася на роботу до міністерства.

Про це повідомляє "Судовий репортер".

Як повідомили у відомстві, засуджена Катерина Щука призначена на посаду помічника Патронатної служби Міністра юстиції на умовах трудового договору, з 5 серпня 2021 року.

Працівниця має складати звіти про стан виконавської дисципліни, надавати пропозиції щодо вдосконалення взаємодії між персоналом пенітенціарної системи і особами, що відбувають покарання, та покращення умов їх перебування в місцях позбавлення волі.

Згідно з умовами трудового договору, довічниця працює за межами приміщень Міністерства юстиції України на території державної установи "Качанівська виправна колонія (№ 54)".

Катерина Щука (до заміжжя Костіна) отримала довічний термін за вбивство, скоєне в 2007 році в Лутугине Луганської області нею і її співмешканцем. Вони працювали разом на будівництві, де і познайомилися і жили.

Одного дня вони залишилися ночувати на об'єкті, співмешканець запропонував сходити в гості до знайомого, який жив неподалік. Вони пішли, там було застілля. Крім них було ще троє людей. Під час розпиття спиртних напоїв між співмешканцем Катерини та присутніми виник конфлікт, під час якого жінка, яка гостювала у господаря будинку, схопилася за ніж і накинувся на співмешканця Катерини. Та, захищаючи чоловіка, вдарила нападницю пляшкою по голові. А далі почалася справжня різанина. Її кавалер перерізав всім трьом жертвам горло. Після цього пара підпалила будинок разом з трупами.

За словами Щуки, вона взяла на себе подвійне вбивство, бо її співмешканець погрожував розправитися з її рідними - говорив, мовляв, вона раніше не судима, то їй багато не дадуть.

Коли суд в 2010 році засудив Катерину до довічного, вона втратила свідомість. На апеляції змінила свідчення, стверджувала, що обмовила себе, але Верховний суд залишив вирок в силі.

В 2016 році Катерина стала першою довічно ув'язненою, яка вийшла заміж в колонії. На момент весілля їй було 33 роки, її чоловікові Юрію - 27. Вона познайомилася з ним завдяки подрузі з протестанської церкви через листування.

Втім, на сьогодні пара розійшлася, але офіційно не розлучилася.

Нагадаємо, що жінка, яка відбуває довічне покарання у Качанівській виправній колонії влаштувалася на роботу до Міністерства юстиції. Вона подала заявку і її обрали з-поміж багатьох кандидатів.

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