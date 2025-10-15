"Потрійне вбивство на Сумщині": в поліції прокоментували інформацію, яка шириться Мережею

Фейк / © ТСН.ua

Поліція прокоментувала інформацію про нібито «вбивство трьох людей військовими в Сумській області» та про «видалений допис». Вона не відповідає дійсності.

Про це повідомляє поліція Сумської області.

«Зазначаємо: такі повідомлення є повною вигадкою російських пропагандистських ресурсів», — наголосили в поліції.

Там наголошують:

дані не публікувалися на сторінках поліції;

повідомлення не мають жодного підґрунтя та створені з метою дискредитації ЗСУ та поліції;

ворог хоче посіяти серед українців недовіру до державних інституцій.

У поліції Сумської області просять громадян користуватися лише перевіреними джерелами та не поширювати фейкову інформацію. Як відомо, це працює «на руку» нашому спільному ворогові.

«Офіційні повідомлення розміщуються винятково на сторінках поліції та Національної поліції України», — попередили у відомстві.

Зауважимо, про те, що оприлюднена інформація є фейком, написали також у ЦПД.

Фейк про «потрійне вбивство» на Сумщині

Нагадаємо, українців попередили про неправдиву інформацію щодо виплат від держави, яка шириться Мережею. Так, у TikTok активно публікують відео з «новиною» про постанову Верховної Ради №4425, що передбачає допомогу через «єПідтримку» в застосунку «Дія». Сума буцімто становить 24 00 гривень.

У ЦПД наголосили: це — фейк. Не переходьте за посиланнями з метою вашої ж безпеки.