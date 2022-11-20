Потроху оговтуємося: у ДТЕК розповіли, як відбувається реанімація енергосистеми після обстрілів

У ДТЕК не виключають, що у разі потреби тривалість відключень може бути більшою, ніж 4 години.

Виконавчий директор компанії ДТЕК Дмитро Сахарук розповів, що після російських масованих обстрілів енергетики поступово відновлюють систему, але ситуація залишається складною. Сьогодні, 20 листопада, аварійних відключень світла не було, лише планові.

Про це він сказав в ефірі загальнонаціонального телемафону.

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"Ми потроху оговтуємося і відновлюємо енергосистему після обстрілів. Сьогодні вихідний, споживання електроенергії менше на вихідних, тому ми обходимося лише плановими відключеннями", — каже виконавчий директор ДТЕК.

Сахарук не виключає, що у разі потреби тривалість відключень може бути більшою, ніж 4 години.

"Але може бути навпаки: коли потрібно менше розвантажити мережу, тривалість вимкнень може бути коротшою", — говорить він.

Директор ДТЕК пояснив, що енергетики не можуть попередити населення про аварійні відключення, бо й самі не знають, коли вони будуть.

"На те вони і аварійні, що ми не знаємо, коли вони трапляються. Відбувається перевантаження мережі чи окремої ділянки мережі і тоді дається команда вимкнути, щоб не перегоріла система", — сказав Сахарук.