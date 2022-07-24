Потроху закінчуються в Україні: у Збройних силах РФ відчувають дефіцит кваліфікованих пілотів

В армії Росії не вистачає пілотів.
Здебільшого кандидати або не хочуть воювати, бо це квиток в один кінець, або не мають достатньої підготовки.
Про це розповів журналіст Роман Цимбалюк.
За його інформацією, у ЗС РФ продовжують відчувати дефіцит льотного складу.
"Найбільша увага приділяється пошуку кваліфікованих пілотів літаків Су-25 та штурманів гелікоптерів Ка-52/Мі-28, проте переважно у кандидатів або немає бажання, або підготовленість залишає бажати кращого. Люди усвідомлюють, що саме ці вакансії пов'язані з величезним ризиком для життя (або подальшої кар'єри у разі оприлюднення списків), оскільки ця категорія військовослужбовців залучається до завдання ударів по території України, у тому числі по об'єктах громадянської інфраструктури", - зазначив Цимбалюк.
Він додав, що головним джерелом кадрів зараз є приватні військові компанії, але й там підготовлені фахівці починають закінчуватися.
Нагадаємо, що українські захисники за день знищили кілька ворожих штурмових груп на Луганщині. Ті намагалися потрапити вглиб території України.
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