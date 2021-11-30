Потрощені автівки та повалені дерева і світлофор: у Харкові сильний вітер наробив лиха

Потрощені автівки та повалені дерева і світлофор: у Харкові сильний вітер наробив лиха

Даних про потерпілих немає.

У Харкові сильний вітер валив дерева і стовбури по всьому місту.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 30 листопада.

Даних про потерпілих немає. Але відомо - щонайменше 5 автівок потрощені. В одному зі спальних районів обірвало лінії електропередач. Ще вночі на місце виїжджали електрики та усували наслідки негоди.

Тим часом у середмісті від вітру не встояв світлофор. Разом зі стовпом, на якому кріпився, його знесло на узбіччя. Але навіть зламаний, він все одно намагався регулювати рух транспорту.

Нагадаємо, напередодні синоптики попереджали про сильний вітер в Україні та оголосили І рівень небезпечності, жовтий.