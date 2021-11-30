Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Потрощені автівки та повалені дерева і світлофор: у Харкові сильний вітер наробив лиха

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Потрощені автівки та повалені дерева і світлофор: у Харкові сильний вітер наробив лиха

Фото із соцмереж

Даних про потерпілих немає.

У Харкові сильний вітер валив дерева і стовбури по всьому місту.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 30 листопада.

Даних про потерпілих немає. Але відомо - щонайменше 5 автівок потрощені. В одному зі спальних районів обірвало лінії електропередач. Ще вночі на місце виїжджали електрики та усували наслідки негоди.

Тим часом у середмісті від вітру не встояв світлофор. Разом зі стовпом, на якому кріпився, його знесло на узбіччя. Але навіть зламаний, він все одно намагався регулювати рух транспорту.

Нагадаємо, напередодні синоптики попереджали про сильний вітер в Україні та оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

Новини Харкова: сильний вітер звалив дерева і світлофор разом зі стовпом

Новини Харкова: сильний вітер звалив дерева і світлофор разом зі стовпом
Наступна публікація