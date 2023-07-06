Потрощили меблі та підпалили: на Вінниччині учні влаштували погром у кабінеті директора школи

Діти сказали, що зробили це заради розваги.
На Вінниччині двоє учнів підпалили кабінет директора школи. Крім цього, діти потрощили меблі та техніку.
Про це повідомили у пресслужбі поліції регіону.
Повідомлення про пожежу в одній зі шкіл Жмеринської територіальної громади надійшло від адміністрації закладу. На місце події виїхали поліцейські та рятувальники. Після ліквідації загоряння правоохоронці виявили ознаки підпалу.
З'ясувалося, що до правопорушення причетні двоє братів-школярів віком 10 та 13 років. Щоб потрапити до кабінету директора, діти пошкодили двері школи. Поліцейські розшукали їх упродовж двох годин. Діти пояснили, що зробили це заради розваги.
Нагадаємо, що у Харкові невідомі потрощили авто швидкої, водій якої вийшов допомогти бригаді винести хворого для госпіталізації.
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