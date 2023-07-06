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Потрощили меблі та підпалили: на Вінниччині учні влаштували погром у кабінеті директора школи

Потрощили меблі та підпалили: на Вінниччині учні влаштували погром у кабінеті директора школи

Діти підпалили кабінет / Фото: ГУ НП у Вінницькій області

Діти сказали, що зробили це заради розваги.

На Вінниччині двоє учнів підпалили кабінет директора школи. Крім цього, діти потрощили меблі та техніку. 

Про це повідомили у пресслужбі поліції регіону.

Повідомлення про пожежу в одній зі шкіл Жмеринської територіальної громади надійшло  від адміністрації закладу. На місце події виїхали поліцейські та рятувальники. Після ліквідації загоряння правоохоронці виявили ознаки підпалу.

Наслідки погрому у кабінеті / ©
Наслідки погрому у кабінеті

З'ясувалося, що до правопорушення причетні двоє братів-школярів віком 10 та 13 років. Щоб потрапити до кабінету директора, діти пошкодили двері школи. Поліцейські розшукали їх упродовж двох годин. Діти пояснили, що зробили це заради розваги.

Нагадаємо, що у Харкові невідомі потрощили авто швидкої, водій якої вийшов допомогти бригаді винести хворого для госпіталізації.

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