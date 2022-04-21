Потрощили номери і загриміли до поліції: у Болгарії російські туристи-"свині" видавали себе за українців (відео)

Потрощили номери і загриміли до поліції: у Болгарії російські туристи-"свині" видавали себе за українців (відео)

Росіяни заселилися у готель і насвинячили там, а потім ще поскандалили з іншими мешканцями.

У Болгарії у місті Варна "віздначилися" російські туристи. Вона заїхали до готелю, понівечили номери, видавали себе за українських біженців і зрештою опинилися у поліцейському відділку.

Про це повідомляють у телеграм-каналі "ТРУХА".

За словами очевидців, люди, які заселилися до готелю у місті Варна, розповідали іншим пожильцям, що вони з України.

"У розмові з сусідами одним повідомили, що із Запоріжжя, іншим що з Миколаєва, третім - з Кіровограда. Поводилися настільки буйно, що ближче до ранку довелося викликати поліцію. Вони зачинилися в номері, почали збирати речі, щоб дременути. Виявилося, що “люди” з Росії навіть претендували на гуманітарну допомогу для українців", - розповіли очевидці.

Зрештою представників "наддержави" послали з готелю слідом за російськм кораблем.

"Свині залишили по собі у номері "повний порядок". Було вирвано зі стіни всі торшери з лампами, вирвано всі розетки. На підлозі валялися порожні пляшки з-під алкоголю, залишки їжі, серветки, розібрані електронні сигарети, чеки з магазинів. За кілька годин ці тварюки примудрилися такий кипиш підняти. Але наш народ непереможний, навіть тут нам вдалося домогтися справедливості. Після виселення з готелю їх затримали", - розповіла очевидиця.

Нагадаємо, що на єгипетських курортах відкрився другий український фронт. Відпочивальники з України лупцюють росіян.