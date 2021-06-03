"Потрошку звикають": Зеленський розповів, як будить міністрів раніше за їхні iPhone

Президент рано телефонує міністрам.

Президент Володимир Зеленський розповів, що щоранку виходить на зв'язок з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та іншими очільниками різних міністерств.

Про це глава держави розповів під час засідання Палати місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад у Хмельницькому.

"Я десь о 5.30 або о 6-й ранку щодня читаю різну інформацію, важливу і не дуже. Після цього розмовляю з прем’єром, з міністрами. Потрошку вони вже звикають, що ми дуже рано починаємо розмовляти, починаємо працювати. Іноді я даю свої сигнали раніше їхніх iPhone”, - розповів Зеленський.

Якось президент розповідав, що після свого робочого дня, упродовж якого має низку важливих перемовин та зустрічей, повернувшись додому має єдине бажання - помовчати. І в моменти спокою та тиші глава держави звертається до Господа у молитві.

Як повідомлялося, торік під час візиту до Хмельницького після низки зустрічей президент прогулявся центральною частиною міста та відвідав місцеву кав’ярню. У закладі глава держави скуштував каву. Також Зеленський на зустрічі з підприємцям зателефонував голові держбанку через скарги - про труднощі з реструктуризацією власних кредитів.

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