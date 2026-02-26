"Потухла" більша частина області: влада назвала причину відключень світла і води на Сумщині

У Сумах масштабні перебої зі світлом і водою / © Associated Press

У Сумах зафіксовано перебої з електропостачанням. У частині міста також відсутнє водопостачання.

Про це повідомляють місцеві жителі, а також міський голова Олександр Лисенко.

За попередньою інформацією, сталася аварія, внаслідок якої без світла залишилася значна частина Сумщини.

«Попередньо, сталася аварія — „потухла“ більша частина Сумської області», — написав він.

Про проблеми з електроенергією повідомляють і в Охтирці. За даними жителів, у місті також фіксуються перебої зі світлом.

Електротранспорт припинив рух

Як повідомили в КП «Електроавтотранс», через відключення електроенергії в Сумах і області тролейбуси призупинили рух.

Наразі офіційної детальної інформації про причини аварії та терміни відновлення електропостачання немає.

Раніше стало відомо, що росіяни вдарили трьома ударними БпЛА по Сумській громаді.

Влучання зафіксовані у Ковпаківському районі міста. Під прицілом перебувала цивільна інфраструктура.

Попередньо, обійшлося без постраждалих. Люди встигли перейти у безпечні місця перед повторними ударами.