"Потухла" більша частина області: влада назвала причину відключень світла і води на Сумщині
У Сумах та частині області зникло світло через аварію. У місті також перебої з водопостачанням. Проблеми з електроенергією фіксують і в Охтирці.
У Сумах зафіксовано перебої з електропостачанням. У частині міста також відсутнє водопостачання.
Про це повідомляють місцеві жителі, а також міський голова Олександр Лисенко.
За попередньою інформацією, сталася аварія, внаслідок якої без світла залишилася значна частина Сумщини.
«Попередньо, сталася аварія — „потухла“ більша частина Сумської області», — написав він.
Про проблеми з електроенергією повідомляють і в Охтирці. За даними жителів, у місті також фіксуються перебої зі світлом.
Електротранспорт припинив рух
Як повідомили в КП «Електроавтотранс», через відключення електроенергії в Сумах і області тролейбуси призупинили рух.
Наразі офіційної детальної інформації про причини аварії та терміни відновлення електропостачання немає.
Раніше стало відомо, що росіяни вдарили трьома ударними БпЛА по Сумській громаді.
Влучання зафіксовані у Ковпаківському районі міста. Під прицілом перебувала цивільна інфраструктура.
Попередньо, обійшлося без постраждалих. Люди встигли перейти у безпечні місця перед повторними ударами.