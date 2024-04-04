Потужна атака безпілотників на Харків: головні новини ночі 4 квітня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- У Харкові пролунали вибухи Читати далі –>
- У Харкові унаслідок повторних вибухів загинуло троє працівників ДСНС Читати далі –>
- Щонайменше 10 людей зазнали поранень внаслідок атаки окупантів на Харків Читати далі –>
- З-під завалів у Харкові рятувальники дістали живого чоловіка - соцмережі Читати далі –>
- Стало відомо, ким були загиблі працівники ДСНС унаслідок ворожої атаки на Харків Читати далі –>
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