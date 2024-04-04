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Потужна атака безпілотників на Харків: головні новини ночі 4 квітня 2024 року

Потужна атака безпілотників на Харків: головні новини ночі 4 квітня 2024 року

Харків зазнав сильної атаки безпілотників вночі / Фото: Суспільне

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • У Харкові пролунали вибухи Читати далі –>
  • У Харкові унаслідок повторних вибухів загинуло троє працівників ДСНС Читати далі –>
  • Щонайменше 10 людей зазнали поранень внаслідок атаки окупантів на Харків Читати далі –>
  • З-під завалів у Харкові рятувальники дістали живого чоловіка - соцмережі Читати далі –>
  • Стало відомо, ким були загиблі працівники ДСНС унаслідок ворожої атаки на Харків Читати далі –>

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