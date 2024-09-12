Потужна атака по Конотопу на Сумщині: мер міста розповів про наслідки

Місцевий бюджет немає грошей, щоб відновити водопостачання та елетроенергію у постраждалих будинках.

Внаслідок удару росіян по Конотопу на Сумщині є постраждалі, які здебільшого отримали осколкові поранення.

Про це розповів в ефірі КИЇВ24 міський голова Конотопа Сумської області Артем Семеніхін.

"Здебільшого постраждалі отримали осколкові поранення, за виключенням однієї людини. Вона виїхала на автівці вночі туди, де були прильоти, щоб допомогати тим, хто постраждав. Прилетів "Шахед", який зруйнував трамвайну колію на певній ділянці, та пошкодив будинок. Неподалік від нього інший будинок зазнав ще більш серйозного пошкодження", - повідомив він.

За його словами, місцевий бюджет немає грошей, щоб відновити водопостачання та елетроенергію у постраждалих будинках.

"Зараз у місті відсутня електроенергія. Проводять роботи, щоб відновити послуги. У нас сьогодні відбудеться сесія міської ради. Я не знаю, із чого ми будемо шукати гроші на відновлення. Нам потрібно терміново виділити на технічне обстеження будинків, де була пожежа", - додав Семеніхін.

Нагадаємо, вночі 12 вересня Росія здійснила масований авіаційний удар по об'єктах енергетики та цивільної інфраструктури у Конотопі на Сумщині.

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