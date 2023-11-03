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Потужна атака ворожими безпілотниками та вибухи в Україні: головні новини ночі 3 листопада 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
4054
Час на прочитання
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Потужна атака ворожими безпілотниками та вибухи в Україні: головні новини ночі 3 листопада 2023 року

Повітряна тривога через атаку дронів тривала кілька годин

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 3 листопада 2023 року: 

  • Масштабна повітряна тривога охопила майже всю Україну: були повідомлення про вибухи Читати далі –>
  • У Харкові пролунала низка вибухів - моніторингові канали Читати далі –>
  • Окупанти завдали ударів дронами-камікадзе по Харкову: є влучання по інфраструктурі Читати далі –>
  • На Львівщині працювала ППО через атаку ворожих безпілотників Читати далі –>
  • Близько 10 ударів дронами: унаслідок атаки у Харкові зайнялася СТО Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
4054
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