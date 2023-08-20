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Потужна "бавовна" у Курську та відповідь на удар по Чернігову: головні новини ночі 20 серпня 2023 року

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
2369
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Потужна "бавовна" у Курську та відповідь на удар по Чернігову: головні новини ночі 20 серпня 2023 року

Наслідки вибуху на вокзалі у Курську

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 20 серпня 2023 року:

  • Вночі на вокзалі у Курську сталась "бавовна" (відео) Читати далі –>
  • Над двома московськими аеропортами терміново закрили небо: що сталося Читати далі –>
  • "Буде відповідь": Зеленський прокоментував ракетний удар по Чернігову (відео) Читати далі –>
  • Командувач Повітряних сил розповів, скільки треба літаків, щоб прискорити контрнаступ Читати далі –>
  • Палестинець застрелив двох ізраїльтян на Західному березі Йордану - The Guardian - Данілов Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
2369
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