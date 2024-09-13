Потужна "бавовна": ЗСУ влучили по складу з БК окупантів у Маріуполі (відео)

Другий день поспіль у тимчасово окупованому Маріупольському районі лунають вибухи. За попередніми даними, вночі зафіксовано влучання по складу з боєприпасами та ракетами для систем ППО.

Про це повідомила Маріупольська міська рада.

До Маріуполя навідалася свіжа "бавовна"

"Влучання по складу з БК та ракетами для систем ППО відбулося в селищі Глибоке. Також, попередньо, є влучання між Мангушем та Маріуполем. Маріупольці у соцмережах також повідомляли про нічні вибухи, які було чутно у всіх районах міста. А ось окупаційні канали зранку намагаються заспокоїти людей, зазначаючи, що "страшнувато, але ППО нас береже".

Нагадаємо, російські окупанти будують залізничну гілку, аби скоротити шлях доставки військової техніки на фронт з Ростова-на-Дону до окупованих Маріуполя та Волновахи.

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