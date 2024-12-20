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Потужна кібератака на держреєстри: що буде із соціальними виплатами

Потужна кібератака на держреєстри: що буде із соціальними виплатами

Російська кібератака не вплине на отримання українцями соціальних виплат / Фото: Unsplash

Через атаку російських хакерів деякі сервіси державних реєстрів тимчасово недоступні.

Масштабна кібератака держави-агресорки на державні реєстри України не вплине на проведення виплат для громадян.

Про це повідомили у п'ятницю, 20 грудня, на сайті Міністерства соціальної політики України.

У повідомленні нагадали, що через атаку російських хакерів деякі сервіси державних реєстрів тимчасово недоступні, наразі тривають роботи з їх відновлення.

Однак Мінсоцполітики, Пенсійний фонд та органи соціального захисту працюють у штатному режимі.

“Атака на реєстри Мін'юсту не вплине на проведення виплат для громадян, частину виплат вже проведено, частину – буде проведено вчасно, відповідно до графіка”, — йдеться у повідомленні.

У Мінсоцполітики запевняють, що виплати допомог у січні також будуть здійснені вчасно. 

“Робота з нарахування триває, незважаючи на збільшення навантаження на наших спеціалістів. Виплати для ВПО також будуть нараховані і виплачені відповідно до графіка”, — повідомили у міністерстві. 

Нагадаємо, 19 грудня сталася наймасштабніша кібератака на державні реєстри за останній час – росіяни вчинили спробу порушити роботу критично важливої інфраструктури держави. Унаслідок атаки тимчасово призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції України.

Усе про кібератаку на державні реєстри України читайте на ТСН.ua.

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