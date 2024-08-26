Потужна масована атака РФ по Україні: які області були під ударом і яка була ціль

За словами Шмигаля, є пошкодження в низці регіонів.

Внаслідок атаки Росії у понеділок, 26 серня, постраждало 15 областей. Країна-терористка цілила по енергетичній інфраструктурі.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"15 областей постраждали сьогодні внаслідок російської масованої атаки. Ворог застосував різні види озброєння: БпЛА, крилаті ракети, "Кинджали". Є поранені та загиблі. Щирі співчуття рідним і близьким. Ціллю російських терористів знову стала енергетична інфраструктура. На жаль, є пошкодження в низці регіонів. "Укренерго" вимушене застосувати екстрені відключення електроенергії, щоби стабілізувати систему", - зазначили в уряді.

Шмигаль наголосив, що голови ОВА отримали завдання від уряду розгорнути за потреби "Пункти Незламності".

"Щоби зупинити варварський обстріл українських міст, необхідно знищувати те, звідки запускаються російські ракети. Для цього Україні потрібна далекобійна зброя та дозвіл партнерів бити нею по російських об'єктах. Розраховуємо на підтримку наших союзників та обов'язково змусимо росію заплатити", - закликав прем'єр.

Нагадаємо, внаслідок масованої атаки РФ по Україні "Укренерго" запровадило екстрене відключення світла.

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