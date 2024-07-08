Потужна масована атака: Зеленський розповів, скількома ракетами РФ атакувала Україну (фото)

Під час масованої атаки 8 липня Росія випустила по українських містах понад 40 ракет різних типів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на сторінці у телеграм-каналі.

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"Російські терористи знову масовано атакували ракетами Україну. Різні міста: Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ. Понад 40 ракет різних типів. Пошкоджені житлові будинки, інфраструктура та дитяча лікарня. І весь світ має задіяти всю свою рішучість, щоб нарешті покласти край російським ударам. Вбивства – це те, що несе Путін. Тільки разом ми можемо принести справжній мир та безпеку", - наголосив він.

Зеленський додав, що усі служби задіяні на місцях удару.

Ракетна атака по лікарні у Києві / Фото: Володимир Зеленський

Нагадаємо, вдень понеділка, 8 липня, Росія здійснила масовану атаку по Україні. Під ударом, зокрема, була столиця. За останніми даними від місцевої влади, відомо про 3-х загиблих та 19 постраждалих.

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