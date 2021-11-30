Потужна пожежа в одеській висотці: 6-річний хлопчик осиротів

Причиною загоряння став бензин, ємність з яким стояла на кухні.
Після пожежі у Київському районі Одеси в 9-поверховому житловому будинку по вулиці Академіка Корольова, 42 хлопчик залишився сиротою.В одній з лікарень Одеси померли двоє постраждалих в результаті пожежі.
Про це повідомили у місцевих Телеграм-каналах.
Зазначається, що надзвичайна подія сталася в родині першокласника Даниїла Байрактара, яка проживала на 7 поверсі 9-поверхового будинку. Як з'ясувалося, причиною загоряння став бензин, ємність з яким стояла на кухні. Пальне купили для електрогенератора, щоб забезпечити безперебійну роботу кисневого концентратора, необхідного для бабусі хлопчика, у якої виявили COVID-19.
Люди побоювалися, що через часті відключення електроенергії концентратор припинить роботу і жінка задихнеться.
Пожежа розпочалася на кухні, де стояла ємність з бензином, частина якого вилилася на підлогу і спалахнула. Під час пожежі тяжкі опіки отримали мати та дідусь хлопчика. Двоє дорослих та дитину доправили до лікарні, де згодом чоловік і жінка померли.
Бабуся хлопчика госпіталізована, а шестирічний хлопчик осиротів.
Нагадаємо, у Дніпрі врятували жінку, яка спала вдома, коли серед ночі загорівся її балкон, а згодом і кімната. Жінку шпиталізували із опіками та отруєнням чадним газом.
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