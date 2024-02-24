Потужна санкційна підтримка: Єрмак розповів про обмеження проти Москви

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак розповів про потужну санкційну підтримку партнерів проти Російської Федерації. Зазначається, що у цих пакетах враховані пропозиції групи Макфола-Єрмака.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Сполучені Штати Америки

554 позиції у нових санкційних списках, а також Business Advisory: "Ризики та міркування для ведення бізнесу в російській федерації та на окупованих Росією територіях України". За словами Єрмака, документи є по Ірану, КНДР, Мʼянмі - тепер і РФ.

У санкційних списках маємо наступне:

особи, пов’язані з викраденням українських дітей. Це дуже важливо;

компанії з енергетичного сектору, в тому числі афілійовані з "Росатом";

постачальники мікроелектроніки – компанії з юрисдикцій ОАЕ і КНР;

виробники російського ВПК;

національна система платіжних карт "МИР";

фінансові установи, інвестиційні компанії та фінтех;

25 танкерів що перевозять російську нафту і іранську зброю. Також десятки позицій стосуються виробництва і постачання "Шахедів" і "Ланцетів", десятки позицій б’ють по виробництву російських ракет.

Крім того, під обмеженнями верстатобудування і постачання, постачальники мікроелектроніки і авізапчастин. Зокрема, обмеження стосуються "Аеростан", "Навіс", "Алабуга".

Велика Британія

У новому списку майже 100 осіб, та низка компаній: "Свердлов" - виробник боєприпасів; енергетичні компанії зокрема "Новатек" і "Арктик СПГ", нафтотрейдери зокрема "Нільст Труст"; перевізники тіньового флоту Fractal Marine DMCC, Beks Ship Management і Active Shipping; компанії з алмазного сектору і новий гендиректор "Алроси"; особи, пов’язані з виробниками міді, цинку та сталі – "УГМК", "Мечел", "ОМК". Також, компанії з КНР, Туреччини, Швейцарії, Маршалових островів.

"Приємно бачити врахування наших звітів. Зокрема, щодо діамантів, верстатів, РЕБ, літаків, ВПК300 та звіт по посиленню енергетичних санкцій", - йдеться у повідомленні голови ОП.

Канада

В обмежувальних списках - 163 особи, зокрема олігархи Андрій Молчанов і Андрій Бокарєв. Також під обмежуванням - логістичні підприємства, а також підприємства ВПК, зокрема зі звітів "Верстати", "Дрони", "Літаки". Федеральне агентство новин, і "Красная Звєзда".

13-й пакет від ЄС

У списку - 194 особи. Окрім сектору ВПК - це і логістика, і деякі ІТ-компанії, їх керівники, а також особи причетні до викрадення українських дітей. Виробники пороху, патронів, електроніки. Національний центр вертольотобудування ім. Міля і Камова, машинобудівельний завод "Арсенал", "Красноє Знамя", "Искра", "Турбина".

"Також розширено список заборонених до експорту товарів – це ті компоненти, які ми знаходимо у російських дронах. ЄС демонструє єдність, незважаючи на спроби проросійських сил розхитати їх", - наголосив Єрмак.

Окрім того, санкції ввели Австралія, Нова Зеландія, Японія. Зокрема, Австралія запровадила додаткові фінансові санкції та візові заборони щодо низки громадян та організацій, пов'язаних з агресією Москви.

"Сьогодні уряд Австралії запровадив додаткові цільові фінансові санкції та заборону на поїздки щодо 55 осіб, а також цільові фінансові санкції щодо 37 організацій", - йдеться у повідомленні МЗС.

У п'ятницю, 23 лютого, Рада Європейського Союзу ухвалила 13 пакет обмежувальних заходів проти "режиму Путіна, тих, хто відповідальний за подовження його незаконної, неспровокованої і невиправданої агресивної війни та тих, хто його суттєво підтримує".

Читайте також: