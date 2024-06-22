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Потужна ворожа атака на Україну та окупація селища Шуми: головні новини ночі 22 червня 2024 року

Потужна ворожа атака на Україну та окупація селища Шуми: головні новини ночі 22 червня 2024 року

Ворог вчергове підступно атакував українців вночі

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • Україна відбилася від ракет та безпілотників: де пролунали вибухи Читати далі –>
  • Нічна атака на Україну 22 червня 2024 року: яке озброєння застосував ворог Читати далі –>
  • На Прикарпатті працювала ППО, а в Стрию після ворожої атаки частково зникло світло Читати далі –>
  • Ворог посилив тиск на Торецьк, зумівши захопити Шуми - Deep State Читати далі –>
  • На Харківщині під час доставлення пенсій загинула працівниця пересувного відділення "Укрпошти" Читати далі –>

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