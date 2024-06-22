Потужна ворожа атака на Україну та окупація селища Шуми: головні новини ночі 22 червня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Україна відбилася від ракет та безпілотників: де пролунали вибухи Читати далі –>
- Нічна атака на Україну 22 червня 2024 року: яке озброєння застосував ворог Читати далі –>
- На Прикарпатті працювала ППО, а в Стрию після ворожої атаки частково зникло світло Читати далі –>
- Ворог посилив тиск на Торецьк, зумівши захопити Шуми - Deep State Читати далі –>
- На Харківщині під час доставлення пенсій загинула працівниця пересувного відділення "Укрпошти" Читати далі –>
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