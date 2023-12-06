Потужна заява G7 і український десант у Вашингтоні: головне зі звернення Зеленського

У День ЗСУ Зеленський розповів про підсумки дня і подякував військовим.

Увечері, 6 грудня, президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.

Привітання воїнам з Днем ЗСУ

"Сьогодні довгий і дуже змістовний день. День Збройних Сил України. Я вітаю вас, воїни! І дякую за вашу міць, за вашу хоробрість. Кожному й кожній, хто захищає Україну, наші державні інтереси, інтереси нашого суспільства. Ми всі в Україні вдячні", – наголосив Зеленський.

Президент відзначив державними нагородами понад 700 воїнів. Деяким відзнаки глава держави вручив особисто.

Зеленський вручає нагороди / Фото: Офіс президента України

Також він відвідав військовий шпиталь з пораненими бійцями.

Зеленський у День Збройних сил відвідав у госпіталі українських захисників

Крім того глава держави сьогодні відвідав "Охматдит" – з нагоди Дня Святого Миколая.

"І це символічно, що за оновленим календарем два свята тепер збігаються – день наших Збройних Сил, основи оборони, та день Святого Миколая. Саме життя говорить про те, що мрії наших дітей, безпека українських родин, культура українського народу – це те, що можливе лише на фундаменті могутніх і шанованих Збройних Сил України. Важливо, що сила наших воїнів справді повертає безпеку нашим людям, нашим дітям, українським містам", – зауважив він.

Повернення українських дітей з РФ

Сьогодні вдалося повернути в Україну ще вісьмох українських дітей, які були депортовані в Росію з тимчасово окупованої території. Зеленський подякував Державі Катар за дієве посередництво.

Українські діти, яких повернули додому

Український десант у Вашингтоні

Наразі у Вашингтоні працює українська делегація – голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, керівник Офісу Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров.

"Важливі зустрічі і, зокрема, в Конгресі Сполучених Штатів, із представниками адміністрації Президента Байдена. Міністр оборони Остін, держсекретар Блінкен. Робота – максимально енергійна, і як результат – ми маємо хороші, потрібні сигнали для України. А також і новий пакет американської допомоги, військової підтримки. Я дякую за підтримку Сполученим Штатам", – сказав Зеленський.

Засідання G7

Сьогодні президент Зеленський взяв участь у засіданні лідерів "Групи семи".

"І це вже традиція, що Україна представлена на таких самітах. Я подякував Японії та пану Прем’єр-міністру Кішіді за продуктивне й принципове японське головування в "Групі семи". Наступний рік – це головування Італії, і ми вже обговорюємо з Джорджею, пані главою уряду Італії, пріоритети італійського головування. Для мене було важливо подякувати й кожному з лідерів "сімки" за особисте лідерство.

Є й нова потужна заява "Групи семи", зокрема, на підтримку України. Багато важливих речей для нашої держави, для наших людей враховані в заяві", – сказав глава держави.

Зеленський звернувся до учасників саміту G7 / Фото: Офіс президента України

Відносини зі США

Сьогодні Зеленський звернувся до учасників і учасниць конференції у Вашингтоні, присвяченої спільній роботі України з Америкою щодо оборонного виробництва.

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Крім того він відзначив роботу з партнерами в Америці українських правоохоронців та Генерального прокурора Костіна. Зокрема, США висунули обвинувачення чотирьом російським військовим, що підозрюються у скоєнні воєнного злочину – у катуванні громадянина Сполучених Штатів.

"Провів нараду з міжнародниками МЗС, Офісу. Готуємо активне продовження грудня, активний початок наступного року. Україна боротиметься за власні інтереси, за справедливі інтереси кожної вільної нації. Бо, якщо ми себе можемо захищати, це посилює й усіх інших у світі, хто так само, як і ми в Україні, цінує свободу та міжнародний порядок", – підсумував Зеленський.

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Зеленський: День Збройних сил України, НОВИНИ ЗІ ВАШИНГТОНА і повернення дітей