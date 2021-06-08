Потужна злива перетворила вулиці Херсона і Дніпра на річки

Місцями водя сягала колін.

Херсон поплив: після сильного дощу місцеві соцмережі рясніють відео з різних районів, де вода переливалась через бордюри на дорогах, а люди переходили вулицю по коліна у воді.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 8 червня.

Усе сталося через потужну зливу та проблему зливової каналізації, яка не впоралась з великою кількістю води. Найбільше постраждали райони у низинах. Зараз рівень води поступово знижується і дороги й тротуари повертаються до свого звичного вигляду.

Через величезну кількість опадів і забиті ливнівки досі відкачують воду і в Дніпрі. Там рятувальники уже майже тиждень ліквідовують наслідки негоди. Підтопленими, за останньою інформацією, залишаються 35 подвір'їв та більше десятка будинків.

Новини України: у Херсоні через рясний дощ вода переливалась через бордюри на дорогах

Як повідомлялося раніше, потужна злива накрила Вінницю. Негода налетіла раптово напередодні, за лічені хвилини вулиці перетворились на ріки та посипав град, з якого містяни навіть примудрялись ліпити сніжки. Побило полуницю, пооббивали цвіт плодових дерев, льодяні кульки навіть прошивали альтанки.

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